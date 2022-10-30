TFF 3. Lig: 1984 Muşspor: 1 - 68 Aksaray Belediye Spor: 2

TFF 3.
Lig'de mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı 68 Aksaray Belediye Spor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Alkan Parsak, Mehmet Ali Çetin, Abdullah Polat
1984 Muş Spor: Zeki Ayvaz, Dede Çelik (Ömer Faruk Acı dk. 59), Süleyman Olgun, Kıvanç Salihoğlu (Akın Açık dk. 84), Ömer Karancı, Yunus Karadağ (Doğukan Bulut dk. 66), Furkan Yıldırım, Raif Gündoğdu (Berkant Taşkıran dk. 84), Erkam Kömür, Tolga Tekin (Emircan Birinci dk. 59), Efe Mustafa Çetin
68 Aksaray Belediye Spor: Tunahan Dikişçi, Utku Burak Kunduzcu, Erdi Bakırcı, İlker Avşar, Mustafa Kayabaşı (Birkan Yılmaz dk. 80), Ali Say (Alpay Demir dk. 85), Hasan Gündoğdu (Emre Alan dk. 73), Sefa Aksoy, Aykut Sarıdoğan (Yusuf Can Abay dk. 81), Nurullah Serbest, Vehbi Furkan Yıldırım (Ali Mert Işık dk. 46)
Goller: Ömer Faruk Acı (dk. 90) (1984 Muşspor), Ali Say (dk. 32), Aykut Sarıdoğan (dk. 47) (68 Aksaray Belediye Spor)
Sarı kartlar: Dede Çelik (1984 Muşspor), Mustafa Kayabaşı, Sefa Aksoy, Vehbi Furkan Yıldırım (68 Aksaray Belediye Spor)