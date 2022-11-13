TFF 3. Lig: 1984 Muşspor: 1 - Artvin Hopaspor: 2

TFF 3.
Lig'in 11. haftasında 1984 Muşspor sahasında karşılaştığı Artvin Hopasipor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Taner Tuncer, Gökhan Coşar, Ali Etlikci,
1984 Muş Spor: Zeki Ayvaz, Dede Çelik, Abdulkadir Kuzey, Ömer Karancı (Akın Açık dk. 71), Furkan Yıldırım, Raif Gündoğdu, Doğukan Bulut (Yunus Karadağ dk. 46), Erkam Ömür, Berkant Taşkıran (Süleyman Olgun dk. 79), Bayram Enes An (Emircan Birinci dk. 38), Efe Mustafa Çetin (Ömer Faruk Acı dk. 46)
Artvin Hopaspor: Yusuf Aklan, Ender Gör, Berkay Özer, Arif Cılak, Mehmet Aytemiz (Hüseyin Seylığlı dk. 81), Fikret Topaloğlu, Bilal Çebi (Eray Pazar dk. 88), Çayan Poshoroğlu (Muhammed Çoban), Muhammet Emre Kalkan (Ahmet Hakan Demirli dk. 75), Emre Turan, Rasimcan Değirmenci
Goller: Mehmet Aytemiz (dk. 13, 69), (Artvin Hopaspor), Abdulkadir Kuzey (dk. 84), (1984 Muşspor)
Sarı kartlar: Dede Çelik, Furkan Yıldırım, Berkant Taşkıran (1984 Muşspor), Yusuf Aklan, Bilal Çebi (Artvin Hopaspor)