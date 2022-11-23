TFF 3. Lig: 1984 Muşspor: 1 - Kepez Belediyespor: 2

TFF 3.
Lig 3. Grup 13. haftasında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Kepez Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Sabit Selvi, Şefik Öner, Mehmet Ali Vardar
1984 Muş Spor: Zeki Ayvaz, Dede Çelik, Süleyman Olgun (Ahmet Arda Çakmak dk. 69), Ömer Karancı, Yunus Karadağ, Emircan Birinci (Doğukan Bulut dk. 69), Raif Gündoğdu, Erkam Kömür (Azat Yalova dk. 90+3 ?), Bayram Enes An, Tolga Tekin (Ömer Faruk Acı dk. 58), Efe Mustafa Çetin
Kepez Belediyespor: İsmail Cengiz, Fikret Sevilgen, Berat Eyüpoğlu (Ozan Can Dursun dk. 81 ?), Yunus Özdemir (Berkay Öztuvan dk. 72), Ali Sinan Gayla, Abdurrahman Üresin, Serkan Özen, Enes İlhan Yüksel (Zeki Kaan Satıoğlu dk. 85 ?), Deniz Keskin, Alperen Emir Dikmen (Mete Karahan dk. 85 ?), Mehmet Kaan Türkmen
Goller: Enes İlhan Yüksel (dk. 3), Yunus Özdemir (dk. 48) (Kepez Belediyespor), Dede Çelik (dk. 80) (1984 Muşspor)
Sarı kartlar: Raif Gündoğdu, Efe Mustafa Çetin, Ömer Karancı (1984 Muşspor), Abdurrahman Üresin, Fikret Sevilgen, Ali Sinan Gayla (Kepez Belediyespor)