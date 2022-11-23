İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 3. Lig: 1984 Muşspor: 1 - Kepez Belediyespor: 2

TFF 3.

Lig 3. Grup 13. haftasında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Kepez Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Muş Şehir


Hakemler: Sabit Selvi, Şefik Öner, Mehmet Ali Vardar


1984 Muş Spor: Zeki Ayvaz, Dede Çelik, Süleyman Olgun (Ahmet Arda Çakmak dk. 69), Ömer Karancı, Yunus Karadağ, Emircan Birinci (Doğukan Bulut dk. 69), Raif Gündoğdu, Erkam Kömür (Azat Yalova dk. 90+3 ?), Bayram Enes An, Tolga Tekin (Ömer Faruk Acı dk. 58), Efe Mustafa Çetin


Kepez Belediyespor: İsmail Cengiz, Fikret Sevilgen, Berat Eyüpoğlu (Ozan Can Dursun dk. 81 ?), Yunus Özdemir (Berkay Öztuvan dk. 72), Ali Sinan Gayla, Abdurrahman Üresin, Serkan Özen, Enes İlhan Yüksel (Zeki Kaan Satıoğlu dk. 85 ?), Deniz Keskin, Alperen Emir Dikmen (Mete Karahan dk. 85 ?), Mehmet Kaan Türkmen


Goller: Enes İlhan Yüksel (dk. 3), Yunus Özdemir (dk. 48) (Kepez Belediyespor), Dede Çelik (dk. 80) (1984 Muşspor)


Sarı kartlar: Raif Gündoğdu, Efe Mustafa Çetin, Ömer Karancı (1984 Muşspor), Abdurrahman Üresin, Fikret Sevilgen, Ali Sinan Gayla (Kepez Belediyespor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.