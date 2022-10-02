TFF 3. Lig: 1984 Muşspor: 1- Niğde Anadolu FK: 0

TFF 3.
Lig'de mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu FK'yı 1-0 mağlup etti.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Özer Özden, Vedat Hoşnam, Şükrü Mert,
1984 Muş Spor: Zeki Ayvaz, Dede Çelik, Süleyman Olgun, Kıvanç Salihoğlu (Yunus Karadağ dk. 84xx), Abdulkadir Kuzey (Doğukan Bulut dk. 90), Ömer Karancı, Emircan Birinci (Tibet Öniz dk. 55), Furkan Yıldırım, Raif Gündoğdu (Berkant Taşkıran dk. 84), Erkam Kömür Efe Mustafa Çetin (Ömer Faruk Acı dk. 55)
Niğde Anadolu FK: Deniz Çınar, Güray Fırat, Rıdvan Çelik (Faik Kartal Duran dk. 81), Selçuk Öztürk (Yusufhan Çalık dk. 81), Erkan Şahin (Görkem Akıllı dk. 61), Yağız Efe Zeybek, Batuhan Işık (Ahmet Keleş dk. 30), Ahmet Demir, Murat Balçın (Muhammed Şiyar Eroğlu dk. 81), Harun Kahraman, Umut Alpaslan
Goller: Furkan Yıldırım (dk. 64) (1984 Muşspor)
Sarı kartlar: Tibet Öniz (1984 Muşspor), Deniz Çınar, Yusufhan Çalık, Yağız Efe Zeybek, Murat Balçın, Harun Kahraman (Niğde Anadolu FK)