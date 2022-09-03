TFF 3. Lig: 1984 Muşspor: 2 - Bergama Belediyespor: 1

Lig'in ilk haftasında 1984 Muşspor sahasında karşılaştığı Bergama Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Abdulkadir Yılmazoğlu, Murat Şimşek,

1984 Muş Spor: Zeki Ayvaz, Dede Çelik, Süleyman Olgun, Mehmet Aslanboğa, Abdulkadir Kuzey, Yunus Karadağ, Ömer Faruk Acı (Raif Gündoğdu dk. 59) Furkan Yıldırım, Erkam Kömür, Berkant Taşkıran (Doğukan Bulut dk. 77), Kıvanç Salihoğlu (Tibet Öniz dk. 90 ?),

Bergama Belediyespor: Emir Akay, Abdurrahim Atalay Yıldırım (Efe Taylan Altunkara dk. 63), Batuhan Nizam, Yunus Teke (Kağan Topçu dk. 63), Bekir Can Sönmez (Berke Kayar dk. 82 ?), Ahmet Aslan, Yiğit Kerem, Murat Türkkan, Volkan Geyik, İsmail Kulet (Tuğcan Alp Öztürk), Yiğit İsmail Gökoğlan (Semih Emir Erdoğan dk. 82 ?)

Goller: Abdulkadir Kuzey (dk. 14), Raif Gündoğdu (dk. 66) (1984 Muşspor), Yiğit İsmail Gökoğlan (dk. 45+4) (Bergama Belediyespor)

Sarı kartlar: Erkam Kömür, Berkant Taşkıran, Süleyman Olgun, Dede Çelik, Furkan Yıldırım, Yunus Karadağ (1984 Muşspor), Yiğit Kerem, Volkan Geyik (Bergama Belediyespor)

Maç sonu açıklamalarda bulunan 1984 Muşspor Kulüp Başkanı Nevzat Kaya, "Takımımızı 15 gün gibi çok kısa bir zaman zarfında topladık. Hocalarımıza ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Hepsi çok kaliteli insanlar. Bu başlangıç. Türkiye'nin her yerindeki Muşluları, Muşspor'u desteklemeye davet ediyorum. Yeni bir başlangıç oldu. İnşallah devamı gelecek. Taraftarlarımızın 90 dakika takımımızı desteklemesi lazım. Muşspor bu sene her davranışıyla örnek bir takım olacak. Hedefimiz 2. Lig'e çıkmak" dedi.