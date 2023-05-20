TFF 3. Lig: 1984 Muşspor: 3 - Akhisarspor: 0

TFF 3.
Lig'de mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Aytaç Geçgel, Betül Nur Yılmaz Değermenci, Umut Ertemel
1984 Muş Spor: Mehmet Eksik, Emircan Birinci (Mehmet Aslanboğa dk. 81 ?), Erkam Kömür, Kadir Torbacı, Ege Berk Gabal (Ertuğrul Bağ dk. 46 X), Efe Karaoğlu, Taha Tunç (Azat Yalova dk. 81 ?) Gökhan Cingirt, Alperen Özşahin, (Ahmet Arda Çakmak dk. 36), Oktay Bala(Ömer Faruk acı dk. 65), Ömer Çetinbaş,
Akhisarspor: Mehmet Ali Dönmez, Halilcan Gül, Tunahan Güngör, Halil İbrahim Karavuş, Yusuf Kanal, Fırat Yiğit Öztürk (Bertuğ Uz dk. 58), Bekir Akın (Hamza Taşlıca dk. 58), Mustafa Can Demirtaş, Süleyman Fidan, Yiğit Efe Düztaş, Efe Saygılı (Ömer Faruk Alkan dk. 65)
Goller: Ömer Çetinbaş (dk. 13), Emircan Birinci (dk. 16), Oktay Bala (dk. 54) (1984 Muşspor)