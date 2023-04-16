TFF 3. Lig: Muş 1984 Muşspor: 1 - Sapanca Gençlik Spor: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup 29. haftasında mücadele eden Muş 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Sapanca Gençlikspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Melih Kurt, Erdoğan Sertan Akman, Fatih Yüzbaşı
Muş 1984 Muşspor: Berkehan Biçer, Yusuf Acer, Mehmet Eksik (Alperen Özşahin dk. 50), Murat Can Yıldız, Emircan Birinci(Oktay Bala dk. 61), Erkan Kömür, Kadir Torbacı, Efe Karaoğlu, Taha Tunç (Mehmet Boztepe dk. 77), Hakan Aydın (Ömer Çetinbaş dk. 46), Gökhan Cingirt (Muhsin yıldırım dk. 61)
Sapanca Gençlikspor: Umut Pusat, İlkay İşler (Abdurahman Kuyucu dk. 57), Mehmet Uslu, Yaser Hacımustafaoğlu (İsa Güler dk. 83 ?), Muhammed Egemen Pehlivan, Hüseyin Cankut Atasoy, Murat Erdemir (Semih Ceylan dk. 83), Haydar Deniz (Ali Helvacı dk. 57), Melih Ağa, Emin Engin, Berat Çetin Kaya
Gol: Emircan Birinci (dk. 45+3) (Muş 1984 Muşspor),
Sarı kartlar: Mehmet Eksik, Efe Karaoğlu, Emircan Birinci, Murat Can Yıldız (Muş 1984 Muşspor)