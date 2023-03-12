TFF3. Lig: 1984 Muşspor: 0 - Erbaaspor: 1

TFF 3.
Ligde mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Erbaaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Merkez Karasu Sentetik Çim
Hakemler: Gökhan Özbulut, Yiğit Çam, Ahmet Kotan
1984 Muş Spor: Berkehan Biçer, Yusuf Acer, Muhsin Yıldırım (Emircan Birinci dk. 46), Abdulkadir Kuzey, Mehmet Boztepe, (Tolga Tekin dk. 78 ?), Mehmet Eksik, Murat Can Yıldız, Erkan Kömür, Kadir Torbacı, Taha Tunç, (Hakan Aydın dk. 69) Ömer Çetinbaş, (Oktay Bala dk. 78)
Erbaaspor: Ebubekir Elihoş, Mehmet Albayrak, Tolga Mert Aslan, Emirhan Çavuş (H. İbrahim Esen dk. 69), Yavuz Alemdar (Serkan Gürses dk. 70), Denis Mirkoviç, Emre Karadağ, Safa Yıldırım, Güney Tunçoğlu ( Yusuf Yağcı dk. 46), İsmail Düzgün (Alperen Keleş 85 ?), Tufan Deniz Gelen (Hasan Çayrak dk. 58)
Kırmızı kartlar: Mehmet Eksik (dk. 90+6) (1984 Muşspor) Ebubekir Elihoş (dk. 55) (Erbaaspor)
Sarı kartlar: Kadir Torbacı (dk. 9), Mehmet Eksik (dk. 40), Oktay Bala (dk. 81) (1984 Muşspor) Tolga Mert Aslan (dk. 51), Safa Yıldırım (dk. 58), İsmail Düzgün (dk. 72), Mehmet Albayrak (dk. 90+6) (Erbaaspor)
Gol: İsmail Düzgün (dk. 60) (Erbaaspor)