TFF3. Lig: 1984 Muşspor: 1 - Bursa Yıldırımspor: 0

Ligde mücadele eden 1984 Muşspor, konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Merkez Karasu Sentetik Çim

Hakemler: Emre Can Furuncu, Volkan Kaan Topal, Öğün Keleş,

1984 Muş Spor: Yusuf Acer, Muhsin Yıldırım, Mehmet Boztepe, (Tolga Tekin dk. 58), Mehmet Eksik, Murat Can Yıldız, Erkan Kömür, Kadir Torbacı, (Emircan Birinci dk. 58), Taha Tunç, Hakan Aydın ( Abdulkadir Kuzey dk. 67), Gökhan Cingirt, Oktay Bala (Alperen Özşahin dk. 90)

Bursa Yıldırımspor: Özal Keklik, Ahmet Memiş, Burak Osman Gençal, (Mehmet Bağlı dk. 58) Fatih Özçelik, Emin Altunay, (Kerem Yaşa dk. 75) Serhat Mermer, Osman Demir, Hüseyin Furkan Uslu, (Erdal Kaya dk. 76), Doğukan Ateş, Emirhan Kayalar, (Ahmet Çelik dk. 84) Hakan Kuş,

Gol: Emircan Birinci (dk. 68) (1984 Muşspor)