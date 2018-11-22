Tır koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu

Edinilen bilgiye göre kaza, Bulanık-Malazgirt karayolunun 15. kilometresindeki Rüstemgedik mevkiinde meydana geldi. Özel bir şirkete ait 44 NA 867 plakalı tır, yolun karşısına geçmekte olan Berhem Demir, Mahir Ilık, Sırac Oktar, Şirin İlgazi, Abdi Ölçüm ve Süleyman Uslu'ya ait koyun sürüsüne çarptı. Rüstemgedik beldesine gitmek için karayolundan geçen koyunlardan 70'i telef olurken, çok sayıda koyun da yaralandı. Koyunlara çarpan tırın şoförü bir müddet şoktan çıkamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.