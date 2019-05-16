TKDK 400 milyon TL hibe dağıtacak

Başvuru Çağrısı ile devam ettiklerini belirterek, “Sürdürülebilir projelere 60 milyon Euro, yani yaklaşık 400 milyon TL hibe desteği vereceğimiz çağrı ilanı, ilimiz ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

IPARD II 6. Başvuru Çağrısının tanıtımı vesilesiyle TKDK Muş İl Koordinatörlüğünde basın mensuplarının katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Kentte görev yapan yerel ve yaygın medya temsilcilerinin katıldığı toplantıda, çağrıya ilişkin açıklamalarda bulunan TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, kırsal nüfusu yoğun olan Muş'ta 7 alt sektörde TKDK tarafından geri ödemesiz finansal desteklerle birçok yatırımın hayat bulmasını temenni ettiklerini belirtti. Turan, “8 Mayıs Çarşamba günü Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından ilan edilen IPARD II 6. Başvuru Çağrısı kapsamında, toplam 7 alt sektörü içeren sürdürülebilir yatırımlara kurumumuz tarafından hibe desteği verilecektir. Kırsalın kalkınması adına büyük önem taşıyan bu çağrıda ilimiz, yüzde 65 hibe desteği olanağına sahip 15 il arasında yer almaktadır. Ayrıca tüm hibe desteği almaya hak kazanacak projeler yüzde 18 KDV muafiyeti avantajından yararlanacaklardır” dedi.

Tedbir kapsamındaki yatırım alanlarına da değinen Turan, ”Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme adlı bu tedbir kapsamında yer alan 7 alt sektör sırasıyla şu şekildedir; bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkârlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji tesisleridir” diye konuştu.

“Proje kabullerimiz 8 Temmuz itibarıyla başlayacak”

“5 bin ile 500 bin Euro arasında uygun harcama tutarına sahip projelere geri dönüşümsüz finansal destekler sunacağımız bu çağrıda, sürdürülebilir ve alt yapısı sağlam projelerin kurumumuza sunulmasını istiyoruz” diyen Turan, şöyle devam etti:

“400 milyon TL fona sahip olan 6. Başvuru Çağrısından; proje fikri olan, ilimiz ekonomisine katma değer ve istihdama katkı sağlayacak girişimcilerin yararlanması gerçekten ilimiz için büyük önem taşıyor. Bu nedenle vatandaşlarımız il koordinatörlüğümüze gelerek devletimizin bu desteklemeleri hakkında detaylı bilgi alabilirler. Aynı zamanda il koordinatörlüğü olarak daha önceki çağrılarda olduğu gibi toplumumuzun her kesimine tanıtım faaliyetleri kapsamında ulaşmayı planlıyoruz. Proje kabullerimiz 8 Temmuz itibarıyla başlayacak olup 23 Ağustos'ta sona erecektir. Bu süre zarfı projelerin hazırlanması adına gayet yeterli bir süredir.”

“Başvuru süresi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı”

Hayvancılık ve hayvancılığa dayalı ekonomik yatırımları içeren IPARD II 5. Başvuru Çağrısı kapsamında proje başvuru ve kabul sürecinin devam ettiğini de hatırlatan Turan, “Bildiğiniz üzere 16 Şubat'ta yine bakanımız tarafından ilan edilen iki ana tedbirimizi içeren 5. Başvuru Çağrısı için proje başvuru ve kabul süreci devam ediyor. Büyükbaş ve küçükbaş et ve süt üretimi ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğu sektörlerine ait proje başvuruları için başvuru süresi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Yüzde 70'e varan hibe oranları ile yüzde 18 KDV muafiyeti avantajlarından yararlanmak isteyenler için proje hazırlama hususunda iki haftalık bir süre bulunuyor. Öte yandan süt işleme, süt toplama, kırmızı et kesimhanesi, soğuk hava deposu gibi yatırım alanları da 5. Çağrı desteklemeleri kapsamında yer alıyor. Uygun harcama tutarı 3 milyon Euro'ya kadar olan uygun projelere verilecek yüzde 40 ve yüzde 50 hibe oranları ile özel sektör yatırımlarına bu anlamda ciddi bir devlet katkısı sunacağız. İlgili tedbirden 13 Haziran'da proje kabullerini tamamlayacağımızı buradan hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımızın ilimize yatırım kazandırıp bu hibe fırsatlarından yararlanmalarını gerçekten çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.