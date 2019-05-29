TKDK'dan 25 alanda yüzde 65 hibe desteği

Başvuru Çağrısında yer alan Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler tedbiri kapsamında 25 farklı el sanatları alanında yüzde 65 hibe desteği veriyor.

6. Başvuru Çağrısına ilişkin tanıtımlarını sürdüren TKDK Muş İl Koordinatörlüğü tanıtım ekibi, kadın girişimci adaylarını bilgilendirmeye devam ediyor. Gerek il koordinatörlüğünde gerekse gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında yapılan bilgilendirmelerde toplam 7 alt sektörü kapsayan hibe fırsatları anlatılıyor. Kurum tarafından kadın girişimcilere sağlanan pozitif ayrıcalık koşulları hakkında gerçekleştirilen toplantılarda özellikle Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler başlığı altında yer alan desteklemelere değinildi. 25 farklı el sanatı alanında yapılacak uygun yatırımlara yüzde 65 devlet desteği sunulacağı aktarılan toplantılarda, başvuruların temmuz ayı içerisinde alınmaya başlanılacağı ifade edildi.

Sunum eşliğinde gerçekleştirilen tanıtımlarda; ahşap-metal işleme, dokumacılık, kilimcilik-halıcılık, taş işleme, dikişçilik-giysi yapımı, yorgancılık gibi birbirinden farklı Zanaatkarlık alanları ile Katma Değerli Ürünler alanında bakliyat işleme ve paketleme, mısır kurutma, et ve süt işleme, sabun ve gülsuyu yapımı gibi yatırım olanaklarının yer almasının yanı sıra Arıcılık, Bitkisel Üretim, Konaklama Tesisi, Yeme-İçme Tesisi, Kültür Balıkçılığı, Yenilenebilir Enerji, Makine Parkları alanlarında yapılacak yatırımların da bu çağrı döneminde destekleneceği dile getirildi.