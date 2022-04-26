İhlas Haber Ajansı

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Topladıkları bitkileri satarak geçimlerini sağlıyorlar

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan vatandaşlar, dağlardan topladıkları bitkileri satarak geçimlerini sağlıyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan vatandaşlar, dağlardan topladıkları bitkileri satarak geçimlerini sağlıyor.


Baharın gelişiyle birlikte dağlarda yeşeren bitkileri toplayarak el tezgahlarında satan vatandaşlar, ailelerinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Dağların yüksek kesimlerinde yetişen gülik, heliz, soryaz, sipitak, uçkun, çiriş, kenger, sirmo, kaniberg gibi otları toplayarak çarşı merkezinde kurdukları tezgahlarda satışa sunan vatandaşlar, müşterilerinin ilgisinden memnun olduklarını belirttiler.


Dağlardan kendi imkanlarıyla topladıkları şifalı bitkileri satarak ailesini geçindirdiğini ifade eden Alican Aydın isimli vatandaş, “Bizler Kartevin Dağı'nda topladığımız otları getirip satıyoruz. Memleketimizde yapacak başka bir iş yok. Bu işi yaparak ekmeğimizi kazanıyoruz. Bahar aylarında şifalı bitkiler satarak aile bütçeme katkı sağlamaya çalışıyorum” dedi.

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