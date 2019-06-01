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Tüm camilerde yağmur duası yapıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde merkez ve tüm köylerindeki camilerde cuma namazında yağmur duası yapıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde merkez ve tüm köylerindeki camilerde cuma namazında yağmur duası yapıldı.


İlçe genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle ekinlerini eken ve tohum atan, çiftçilerde büyük bir tedirginlik yaşıyor. Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ın gündeme getirdiği ve Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü ilçe merkezi ve köylerindeki camilerde yaşanan kuraklık nedeniyle tüm camilerde yağmur duası yapılması için din görevlilerini uyardı. İlçedeki tüm camilerde cuma hutbesinin ardından yapılan yağmur duasında, cami cemaati ellerini açarak, kuraklığın sona ermesi, bolluk ve bereket için Allah'a dua ettiler.

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