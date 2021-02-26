TÜMBULSEVDER Bulanık'taki Suriyelilerin yüzünü güldürdü

Türkiye Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneği (TÜMBULSEVDER) tarafından temin edilen yardım malzemeleri, Muş'un Bulanık ilçesindeki Suriyeli ihtiyaç sahibi iki aileye dağıtıldı.

Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Bulanık ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli iki aileye, TÜMBULSEVDER tarafından temin edilen yardımlar gönüllüler tarafından teslim edildi. Türkiye Tüm Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Selahattin Turan, sosyal sorumluluk gereği engellilerin önündeki engelleri kaldırmak için bugüne kadar hayırseverlerin desteğiyle 257 adet tekerlekli sandalye dağıttıklarını belirterek, bugünde yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi iki Suriyeli aileye ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dernek olarak sosyal projelerle sosyal farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini belirten Turan, “TÜMBULSEVDER olarak sosyal ve kültürel dernekçilikte öncü dernek olmaya devam ediyoruz. Bulanık'ta, Muş'ta ve Türkiye'nin birçok bölgesinde bizlere bildirilen ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizle ve insanlarımızla anında irtibat kurarak ihtiyaçlarını gidermeyi kendimize bir ödev olarak görüyoruz. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarımız, gerek kanaat önderlerimiz, derneğimiz gönüllüleri tarafından bize bildirilen iki Suriyeli kardeşimin ihtiyacını tespit ettik ve dün tespit ettiğimiz ihtiyaçları anında giderdik. Gıda, barınma ve mutfak ihtiyaçlarını gidererek ailelerin mutluluğuna bir nebze de olsa katkı sunmaya çalıştık” dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cemil İndiç, mağdur durumda olan iki ailenin durumunu TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahatin Turan'a bildirdiklerini söyleyerek, “Mahallemizde maddi durumu iyi olmayan ve çok zor durumda olan iki aileye sıvı yağ, bakliyat, makarna, çay, şeker, et, salça gibi temel gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra kanepe, yatak, ocak, ranza ve halı gibi ev ihtiyaçlarını giderdik. TÜMBULSEVDER'e ve onun başkanı Selahattin Turan'a mahalle muhtarı olarak teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.