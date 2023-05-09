MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, eğitim öğretimde başarıyı arttırmak için okulları yakından takip ettiklerini belirterek, “Eğitimde aksayan yönleri gidermek bizim öncelikli işimizdir” dedi.

Kırkgöze, Gündüzü ve Şehit Tahir İncesu okullarını ziyaret ederek sıkıntıları yerinde tespit eden Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Bulanık'ta göreve geldiği günden bugüne ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okulları devamlı ziyaret ettiğini ve idarecilerin sorunlarını dinlediklerini söyledi. Eğitim öğretimde başarıyı arttırmak için okulları yakından takip ettiklerini belirten Tunçel, “Eğitimde aksayan yönleri gidermek bizim öncelikli işimizdir. Bugün yaptığımız ziyaretler sadece fiziki inceleme ziyaretleri olmadı. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımızla görüşüp sorunları hakkında bilgiler aldık. Okulları dolaşıp eksiklikleri yerinde görmeye çalışarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gelişimden ve değişimden haberdar olursak, çocuklarımızı geleceğe daha hazır vaziyette yetiştirmiş oluruz. İmkanlar dahilinde tüm sorunları çözmeye çalışacağız” dedi.