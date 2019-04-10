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Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü

Muş’un Malazgirt ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı.


Malazgirt Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen tören, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ve emniyet mensuplarının katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.


Daha sonra Malazgirt Emniyet Müdürlüğü dinlenme salonunda düzenlenen programa Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Dilek Otay, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Emniyet Müdürü İlker Eşki, siyası parti ve STK temsilcileri, muhtarlar ve Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.


Program ilçede Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

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