Türkiye'nin 3. büyük ovasında hububat ekimi hazırlığı

3 milyon 570 bin dönüm tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda, hububat ekimi hazırlıkları başladı.

Muş Ovası'na inen çiftçiler 1 milyon 200 bin dekar alanda hububat ekimi için hazırlıklara başladı. Yaklaşık 7 ay yaşanan kuraklığın ardından yağmurun yağması çiftçilerin yüzünü güldürürken, yağışın ardından traktörlerin kontağını açan çiftçiler, hububat ekimi için tarlanın yolunu tuttu. Tarlalarda sürümüne başlayan çiftçiler, bu işlemin ardından hububat tohumlarını toprakla buluşturacak.

Ekim hazırlığı için sürüm yapan çiftçilerden Ömer Güler, 7 ay boyunca yağmur yağmadığını ifade ederek, “Sonbaharda birkaç gün aralıklarla yağmur yağdı ve arkasından havalar güneşli geçmeye başladı. Bunu fırsat bulup hemen tarlaya indik ekimlerimize başladık. Biz çiftçiler, buğday ekimi yapmak için adeta seferber olmuş durumdayız. Gelecek yıl için hazırlıklarımıza başladık” dedi.