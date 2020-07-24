Türkiye'nin sertifikalı tohumları Muş'tan

Muş'taki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından 37 bin 852 dekar alanda üretimi yapılan yüksek adaptasyon ve verim potansiyeline sahip sertifikalı arpa ve buğday tohumları, Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor.

Muş'ta özel olarak faaliyet yürüten Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi, hububat hasadına başladı. 20 biçerdöver ve 140 kişilik ekiple 37 bin 852 dekar alanda arpa ve buğday hasadı yapılıyor. Burada hasadı yapılan yüksek adaptasyon ve verim potansiyeline sahip arpa ve buğday tohumları, ülkenin çeşitli noktalarına sevk edilerek tarıma büyük katkı sağlıyor.

Bu yıl hububat hasadına başladıklarını gazetecilere anlatan Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi İşletme Müdürü Recep Mergen, yaklaşık 37 bin 852 dekar alanda buğday ve arpa ekimlerinin bulunduğunu söyledi. 2 bin 50 dekar alanda arpa ve 35 bin 650 dekar alanda da buğday ekimi yaptıklarını kaydeden Mergen, “Burada 20 biçerdöverle hasat yapmaktayız. Biçerdöver başına 7 kişiden yaklaşık 140 kişilik bir ekiple şu anda hasatlarımıza devam etmekteyiz. Yıldız Bitkisel Ürünler, Tiryaki Agro Firması adı altında çalışmalarına devam etmektedir. Tiryaki Agro, bu yıl itibariyle Fortune 500 listesinde ilk 50'ye girmiştir” dedi.

“Muş'ta tohumluk üretimi yapmaktayız”

Muş'ta sertifikalı tohumluk ekimleri gerçekleştirdiklerini belirten Mergen, “Odeska Scarpia arpa, Odeska Sirale ve Krasunia buğday çeşitlerimizin sertifikalı tohumluklarını yapmaktayız. Bu çeşitlerimiz Türkiye'nin birçok bölgesinde yüksek adaptasyona sahip, yüksek verim potansiyeline sahip çeşitlerdir. Tekirdağ, Konya ve Muş tesislerimizde sertifikalı tohumluk üretimlerimiz devam ediyor. Özellikle Muş'ta büyük alanlarda tohumluk üretimi yapmaktayız. Türkiye'nin birçok bölgesinde tohumluk satışlarımız gerçekleşmektedir” ifadelerini kullandı.

“Verimimiz geçen yıllara göre iki katına çıktı”

Arpa ve buğday çeşitlerinde verimi iki katına çıkardıklarını vurgulayan Mergen, “Şu anda hasada birkaç gündür başladık. Buğdaylarda Syrena Odeska ve Krasunia Odeska'da dönüm başına 400 ile 500 kilogram arasında ortalama verim almaktayız. Scarpia Odeska arpa çeşidimizde de 450 ile 600 kilogram arasında verim almaktayız. 2019 yılına göre verimimiz yaklaşık iki kat artmıştır. Geçen yıl verimimiz 250 kilogram civarındaydı, bu yıl verimlerimiz iki katına çıktı” diye konuştu.