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Ücretsiz kurslarla hayallerine ulaştılar

MUŞ (İHA) – Muş’ta 6 öğrenci, Malazgirt Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan ücretsiz kurslar sayesinde hayallerindeki okulları kazandı.

MUŞ (İHA) – Muş'ta 6 öğrenci, Malazgirt Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan ücretsiz kurslar sayesinde hayallerindeki okulları kazandı.


Malazgirt Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan ücretsiz kurslar, Malazgirtli gençlerin lise ve üniversite hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Malazgirt Milli Eğitim bünyesinde açılan ücretsiz kurslara katılan 6 öğrenci, girdikleri sınavda başarı göstererek hayalini kurdukları okulları kazandı.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, "Ücretsiz kurslarımıza çok sayıda öğrencimiz kayıt yaptırarak sınavlara hazırlandılar. Spor Lisesi sınavı için kurslara katılım sağlayan öğrencilerimizden 6'sının spor lisesini kazanması bizim için gurur verici bir olay. Ayrıca bir öğrencimiz de yedek olarak spor lisesini kazandı” dedi.


Öğrencilerin sınavlara alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde hazırlandıklarını dile getiren Kaya, başarılı olan öğrencilere ve bu başarıda emeği olan öğretmenlere teşekkür etti.

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