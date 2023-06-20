Üniversite öğrencileri eserlerini sergiledi

Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi önünde tezhip tasarım, çini, seramik, takı tasarım, ahşap oymacılığı, ebru sanatı, özgün baskı, temel sanat eğitimi gibi derslerde tasarlanan ve uygulaması yapılan ürünlerden oluşan yaklaşık 400 eser sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, sanatın ve sanatçının toplumdaki önemine değinerek her türlü faaliyeti gönülden desteklediklerini belirtti.

Rektör Alican, sergiyi gezerek çalışmalar hakkında hocalar ve öğrencilerden bilgiler aldı. El sanatları ve grafik tasarım bölümü öğrencilerinin dersler çerçevesinde yaptıkları çalışmaların ziyaretçilerle buluştuğu sergi açılışına Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Özalper, Genel Sekreter Harun Demir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.