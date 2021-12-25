Üniversite öğrencileri kurslar hakkında bilgilendirildi

Muş'un Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu öğrencilerini açabilecekleri kurslar hakkında bilgilendirdi.

Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fehmi İpek ve kurslardan sorumlu Müdürü Yardımcısı Evren Danışman, KYK Malazgirt Kız Yurdu konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek bilgilendirmede bulundu. Müdür İpek, meslek yüksekokulunda sosyal ve kültürel etkinliklerin artmasını istediklerini belirterek, “Hem çalışıp hem de okuyabileceğiniz olanaklarımız var. Milli Eğitim Bakanlığımız 2022 yılındaki kurs açma hedefini açıkladı. 2022 yılında en az 10 milyon vatandaşımızın bu kurslardan yararlanmasını sağlamak amacıyla yeni açılacak kurslara çok önem veriyorlar. Bizde Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak gerekli planlamalarımızı yaptık. Biz, aynı zamanda istihdam oluşturuyoruz. 3 bin 800 çeşit modülümüz var. Üniversite öğrencisi olup, şu anda bizde usta öğretici olarak çalışan arkadaşlarımız var. Sigortası yatıyor ve maaşını da alıyor. Yeterlilik belgesi olan herkes usta öğretici olarak bize başvurabilir. Uygun şartlar varsa o kursları açacağız. Hem okuyup hem de usta öğretici olarak çalışıp para kazanabileceksiniz" dedi.

Bilgilendirme toplantısına KYK Kız Yurdu Müdürü Gülçin Gök Gölbaşı da katıldı.