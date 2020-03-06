Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

Muş Alparslan Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak için dev Türk bayrağı açarak, yurt binasının oda ışıklarıyla "TC" ve "TSK" yazısı oluşturdu.

Muş'taki Müştak Baba Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Yurt binasındaki odaların ışıklarıyla "TC" ve "TSK" yazısı oluşturan öğrenciler, dev Türk bayrağı da açarak Mehmetçiğe destek verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Alparslan Komando Taburundaki komandoların da katıldığı etkinlikte, yurt binası önünde led ışıklarla “Mehmetçik” yazısı da oluşturuldu.