İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

Muş Alparslan Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek olmak için dev Türk bayrağı açarak, yurt binasının oda ışıklarıyla "TC" ve "TSK" yazısı oluşturdu.

Muş Alparslan Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak için dev Türk bayrağı açarak, yurt binasının oda ışıklarıyla "TC" ve "TSK" yazısı oluşturdu.


Muş'taki Müştak Baba Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Yurt binasındaki odaların ışıklarıyla "TC" ve "TSK" yazısı oluşturan öğrenciler, dev Türk bayrağı da açarak Mehmetçiğe destek verdi.


İl Jandarma Komutanlığı Alparslan Komando Taburundaki komandoların da katıldığı etkinlikte, yurt binası önünde led ışıklarla “Mehmetçik” yazısı da oluşturuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.