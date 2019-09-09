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Üniversiteye hazırlananlara ücretsiz kurs imkanı

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce lise mezunları için üniversiteye hazırlık kursları için kayıtlar başladı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce lise mezunları için üniversiteye hazırlık kursları için kayıtlar başladı.


Bulanık Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla üniversite sınavlarına hazırlananlara yönelik ücretsiz kurslar bu yılda verilmeye devam edecek. Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı, lise mezunu öğrencilere kurs vereceklerini belirterek, “İlçemizde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan ‘Destekleme ve yetiştirme kursları' kapsamında liseden mezun olan öğrencilerimize yönelik Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından üniversiteye hazırlık kursları açılacaktır. Bu kurslar ücretsizdir. Çok sayıda öğrencimiz kurs başvurusu şuanda yapmış ve başvurular halen devam ediyor. Kontenjanımız 200 kişi ile sınırlı olduğu için kimseye haksızlık olmasın diye bu yıl üniversite sınavlarında alınan puanlara göre kontenjanımızı dolduracağız. Ancak imkan yaratabilirsek ekstradan 30 kız öğrencimize bir pozitif ayrımcılık uygulayabiliriz. Sınıflarımız imkanlara göre 20 veya 15 kişi olacak. Biz arkadaşlarımızla birlikte kararlıyız birebir çocuklara dokunacağız. Arzuladığımız başarıyı yakalayıp hedefimize ulaşacağız “dedi.


Program kapsamında üniversiteye hazırlanmak isteyen lise mezunları, alanında uzman 10 branş öğretmeniyle 1 Ekim'den itibaren kursta eğitim alacak.

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