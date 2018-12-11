Usta öğreticilerden Kaymakam Yalçın'a ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesindeki aile destek merkezi (ADEM) koordinatörü ve usta öğreticileri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Malazgirt Aile Destek Merkezi (ADEM) Koordinatörü Akın Karıkutal, beraberindekilerle Kaymakam Emre Yalçın'ı ziyaret ederek, ADEM'de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. Karıkutal, Kaymakam Yalçın'a ADEM'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Emre Yalçın ise, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ADEM Koordinatörü Akın Karıkutal ve usta öğreticilere teşekkür etti.

Kursiyerlerin yaptığı el işlemeli Türk bayrağının Kaymakam Emre Yalçın'a hediye edilmesiyle ziyaret sona erdi.