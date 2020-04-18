Uygulama noktalarındaki sağlık çalışanları ve polislere sıcak çorba ikramı

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki polis uygulama noktası ve diğer noktalarda görevli personelleri ziyaret eden İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Kenan Akpolat ve beraberindeki sağlıkçılar, onlara sıcak çorba ikramında bulundu.