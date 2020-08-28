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Uyuşturucu sevkiyatını protez bacağıyla sağlayan şahıs tutuklandı

Muş’ta polis ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, protez bacağının içerisine uyuşturucu madde zulalayan bir kişi tutuklandı.

Muş'ta polis ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, protez bacağının içerisine uyuşturucu madde zulalayan bir kişi tutuklandı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik dün gerçekleştirilen operasyonda, 1 şahsın protez bacağının içerisine zulalanmış vaziyette 47,10 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Yakalan şüpheli şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

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