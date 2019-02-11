Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Muş'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsın paketledikleri uyuşturucu/uyarıcı maddelerle birlikte suçüstü yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Şahıslarla ilgili yapılan aramalarda; 75 parça halinde satışa hazır metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. 2 şüpheli şahıs, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.