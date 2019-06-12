Uyuşturucu ticareti yapan 20 kişi gözaltına alındı

Muş'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan 20 şahıstan 13'ü tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtilerek, “Durdurulan araç içerisinde 2 parça halinde 1 kilo 611 gram toz esrar, durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 243 gram ot esrar, uygulama noktasında durdurulan minibüs içinde yolculuk yapan şahsın üzerinden 224.06 gram toz esrar, durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde yapılan aramada iki parça halinde 95 gram metamfetamin maddesi, 5 adet uyuşturucu hap, durdurulan şehirlerarası otobüs içerisinde yolculuk yapan şahsın üzerinden iki parça halinde 82,52 gram eroin, uygulama noktasında durdurulan araç içerisinde 61,62 gram metamfetamin, durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 27,36 gram toz esrar ve uyuşturucu satışından elde ettiği düşünülen bir miktar para, uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde ve şahsın ikametinde yapılan aramada 11 parça halinde 19,21 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, durdurulan araç içerisinde 6 parça halinde 1,15 gram metamfetamin ele geçirilmiş olup; arama kaydı bulunan 1 şahıs olmak üzere gözaltına alınan 20 şahıstan 7'si adli kontrol ile serbest kalmış, 13'ü ise çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır” denildi.