Uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı

Muş'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş genelinde uyuşturucu madde ticaretini yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalarda bir şahsın ikametinde 2 adet hassas terazi, 4 parça halinde 6,69 gram metamfetamin, 5,88 gram tütün ile karıştırılmış ot esrar, 5,64 gram ot esrar, 1,38 gram toz esrar olmak üzere toplamda 19,59 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs, ‘Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır. İçinde bir şahsın bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada ise 259 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş ve şahıs hakkında ‘Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak' suçundan gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada ise, 56,67 gram esrar maddesi ve 11 parça halinde kağıda sarılı ve satışa hazır vaziyette 69,48 gram esrar maddesi, ayrıca yapılan çevre kontrolünde araçtan atıldığı tespit edilen 47,18 gram olmak üzere toplam 173,33 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında ‘Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak' suçundan gerekli adli işlemler başlatılmıştır” denildi.