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Üzerinde 1 kilo 174 gram esrar ele geçirildi

Muş’ta polis ekipleri bir şahsın üzerinde 1 kilo 174 gram toz esrar ele geçirirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Muş'ta polis ekipleri bir şahsın üzerinde 1 kilo 174 gram toz esrar ele geçirirken, 3 şüpheli tutuklandı.


Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonel faaliyet neticesinde Diyarbakır'dan Muş'a gelen bir araç içindeki durumlarından şüphelenilen 3 şahsın üst aramasını yaptı. Aramada şahıslardan birinin vücuduna sarılı vaziyette 1 kilo 174 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken, şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

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