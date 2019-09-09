İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Doç. Dr. Gündüzöz, trafik kazasında vefat eden polis memurları Tatlısu ve Altaş için düzenlenen mevlid programlarına katıldı

Muş Valisi Doç.

Dr. İlker Gündüzöz, trafik kazasında vefat eden polis memurları Mehmet Fatih Tatlısu ve Muhammet Mert Altaş için düzenlenen mevlid programlarına katıldı.


Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, geçtiğimiz günlerde Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Muş İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Mehmet Fatih Tatlısu ve Muhammet Mert Altaş'ın Ahlat Ulu Cami'nde düzenlenen mevlid programlarına katıldı. Vali Gündüzöz, mevlit programlarının ardından Altaş ve Tatlısu ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.