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Vali Gündüzöz "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti

Muş Valisi İlker Gündüzöz, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti.


Vali Gündüzöz, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında direksiyon başına geçerek, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 oranında azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar" ifadelerini kullandı.


Vali Gündüzöz, kampanya kapsamında çektiği videoyu valiliğe ait sosyal medya hesabından paylaştı.

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