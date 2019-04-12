Vali Gündüzöz: “Bir sizden bir bizden”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın riyasetinde uygulamaya konulan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde dağıtılan “Geri Dönüşüm Üniteleri”, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesine Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün katılımıyla teslim edildi.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesinin konferans salonunda yapılan tanıtım toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tanıtım filminin ardından açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Sevmiş, “Sıfır Atık Projesi” üzerine yapılanlar hakkında bilgi verdi.

Programda konuşan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ise, bugün burada Sıfır Atık Projesi'nin Muş tanıtımını yapmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz bahsetti, geçmişte bu projeye dönük bir takım faaliyetler yapılmış, Muş ilinde proje başlangıç aşamasında kalmış. Buraya tayin olduktan sonra yaptığım gözlem bu doğrultudaydı. Projenin amacına uygun olarak yayılmasını nasıl sağlarız diye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile oturduk bir çalışma yaptık. Bu çalışma neticesinde il özel idaresinden de finansman sağlamak suretiyle atık malzemelerle ilgili bu geri dönüşüm malzemelerini, konteynerleri temin ettik. Bunları da okullarımız ile kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtacağız. Burada amacımız ne? Bugün için dünyada büyük bir çevre sorunu var. Türkiye'de bu çevre sorunundan ari değil. Özellikle gelişen ülkeler, ekonomisi hızla büyüyen ülkeler çevre sorunlarıyla karşı karşıya. Fakat bu değil ki az gelişmiş bir ülke de bu sorunları yaşamıyor. Biz çok şükür bugün dünyanın en büyük ekonomileri arasındayız. Hızla gelişen ülkeler arasındayız. Hızla büyük bir sanayi ülkesi olma yolundayız. Ama bizim gibi sanayileşen ülkeler yanında belki Afrika'da çok az gelişmiş olan yerlerde bile çevre sorunları söz konusu. Çünkü çevre öyle bir şey ki komşunuzda olan çevre sorunları bir şekilde size de sirayet ediyor” diye konuştu.

“Kıymetli Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin riyasetinde yürüyen ‘Sıfır Atık Projesi' ile bir farkındalık oluşturmak istiyoruz” diyen Vali Gündüzöz, şöyle devam etti:

“İşin ekonomik boyutu elbette çok fazla. İşte bu noktada bu farkındalığı oluşturacağız. Körpe zihinlerde bu alışkanlığı meydana getireceğiz. Burada da yeni bir önerimiz oldu. Bunu ben önerdim. Bu katı atıkların, cam atıkların, bunların geri dönüşümünde bir değeri var, bir piyasa değeri var. İşte bu içerisinde bulunduğumuz okul bu ay katı atıklardan bin TL piyasa değeri olan katı atığı geri dönüşüme kazandırdı. Yetmedi bin TL'de biz valilik olarak vereceğiz. Onun için kampanyaya ‘Bir Sizden Bir Bizden' dedik. Muş Valiliği olarak, sevgili yavrularımız kendi okullarınız için bir sizden, yani katı atıkların piyasa değeri, bunun kadarda bizden. Dolayısıyla burada 5 bin TL'lik bir şey biriktirirseniz; 5 bin TL de biz vereceğiz. 10 bin TL'lik kaynağı okulunuza sağlamış olacaksınız. Sizin alın teriniz ile alınmış olan o malzemeyi hep birlikte siz kullanacaksınız. Böylelikle insanların kendi emekleriyle sahip oldukları şeylerin değerini anlamaları daha önemli; onları zihinlerinde canlandırmaları daha önemlidir. Kampanyamız ‘Sıfır Atık Projesi' Muş ilinde ‘Bir Sizden Bir Bizden' düsturuyla uygulamaya geçmiştir. Bundan sonra gençlerimizden, yavrularımızdan azami gayret bekliyoruz. Allah bizi utandırmasın.”

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, öğrenciler ile birlikte Sıfır Atık projesini uygulamalı anlatarak atık maddeleri uygun kutulara attı.

Programın sonunda Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, okul binası girişinde öğrencilere bez torba dağıttı.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde yapılan tanıtım toplantısına Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün yanı sıra vali yardımcıları Mehmet Kocabey ile Alper Çifçi, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile diğer protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.