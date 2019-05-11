Vali Gündüzöz: “Cennet, annelerin ayakları altındadır”

Dr. İlker Gündüzöz, '12 Mayıs Anneler Günü'nü kutlayarak Cennetin, annelerin ayağının altında olduğunu ifade etti.

Vali Gündüzöz mesajında, dünyanın tüm çağdaş ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü “Anneler Günü” olarak kutlanmakta olduğunu hatırlattı. Annelerin hakkının hiçbir şekilde ödenmeyeceğine dikkat çeken Gündüzöz, “Peygamber Efendimizin ‘Cennet, Annelerin Ayakları Altındadır' Hadis-i Şerifiyle payelendirdiği, varlıklarıyla hayata anlam katan, sevgi dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren, onların ülkelerine ve topluma yararlı birer fert olarak yetişmelerinde kılavuz görevi gören annelerimizin hakkı hiç bir şekilde ödenemez” dedi.

“Bizi millet yapan değerlerimizin, toplum kültürümüzün ve geleneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında en önemli rol şüphesiz ki annelerimizindir” Diyen Vali Gündüzöz, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Şefkatin ve hoşgörünün tükenmez kaynağı olan annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok pay sahibidir. Bizleri en iyi şekilde yetiştirmek, hayata hazırlamak için karşılıksız sevgi veren, beklentisiz emek harcayan annelerimize bizden bekledikleri sevgi ve saygıyı göstermek bir görev değil, içten gelen duygu olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum.”