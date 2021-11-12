Vali Gündüzöz, emniyet kemeri denetimine katıldı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında emniyet kemeri denetimine katıldı.

Muş'ta, trafik kazalarının önlenmesi ve kaza oranlarının minimize edilmesi amacıyla denetimler devam ediyor. İstasyon Caddesi'nde uygulama yapan ekiplerle beraber emniyet kemeri denetimine çıkan Vali İlker Gündüzöz, sürücülere uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıttı.

“Emniyet kemeri takmak yaralamalı kazalarda yüzde 60 azalma sağlıyor”

Denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali İlker Gündüzöz, bugün tüm Türkiye'de aynı anda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun riyasetinde bir farkındalık oluşturma uygulaması yaptıklarını söyledi. Denetime İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'yla birlikte çıktıklarını kaydeden Vali Gündüzöz, “Trafik ekipleriyle sürücülerimizi durdurduk, onlara tanıtım broşürleri takdim ettik ve emniyet kemeri takmanın önemini bir kez daha farkındalık oluşması noktasında vurguladık. Yapılan araştırma ve istatistiklere göre emniyet kemeri takmak yaralamalı kazalarda yüzde 60 azalma sağlıyor. Sloganımızda ‘Hayat bi hareketine bakar.' Dolayısıyla emniyet kemerimizi takarsak sevdiklerimize sağ salim ulaşma imkanına kavuşuruz diyoruz. Tüm şoförlerimizi ve yolcularımızı da bu konuda bilinçli davranmaya davet ediyoruz” dedi.