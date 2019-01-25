Vali Gündüzöz, güvenlik korucuları ile bir araya geldi

Dr. İlker Gündüzöz Güvenlik Korucularıyla yemekte bir araya geldi.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kışla Gazino Müdürlüğü'nde Güvenlik Korucuları, Karakol Komutanları, İlçe Jandarma Komutanları ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı şube müdürleri ile öğle yemeğinde bir araya gelen Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal tarafından karşılandı.

Burada bir konuşma yapan Vali Gündüzöz; "Biz emniyet ve asayiş hizmetlerini güvenliğimizi jandarma kuvveti ve emniyet kuvvetiyle yürütürken üçüncü bir gücümüzde korucularımız. Korucularımız da bulundukları karakol komutanlıklarının silsileyle ilçe jandarma komutanlıklarının ve il jandarma komutanlığımızın nihayetinde bağlantılı olarak emri altında görevlerini ifa ediyorlar. Bölgemiz hassas bir bölge güvenlik korucularımız da son derece önemli görevler ifa ediyorlar. Terör örgütüne katılım son derece sınırlı ve eskisine göre tek tük aslında teslim olanlarla bu sayı negatif bile denebilir. Dolayısıyla terörle ve teröristle mücadele noktasında geldiğimiz nokta iyi bir nokta. Bu noktada güvenlik korucularımıza da tabii ki büyük görevler düştü ve halen de düşmekte onların da emeği büyük" dedi.

Kapılarının her zaman güvenlik korucularınıza açık olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, "Bunlar bizim silah arkadaşımız dava arkadaşımız. Ben bu vesileyle güvenlik korucularımıza bir merhaba demek istedim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sonuç itibari ile il'de valisinden en aşağı rütbedeki komutanına kadar hepimiz sizin yanınızdayız, bunu biliniz ve kapımız her zaman açıktır. Köylere gelince de zaten orada görüşeceğiz bu duygu ve düşüncelerle afiyet olsun diyorum" şeklinde konuştu.