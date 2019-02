Vali Gündüzöz: “Hainlerin başını ezeceğiz”

Dr. İlker Gündüzöz, hainlere tepki göstererek, “Ülkemiz üzerine içeride bazı hainler, sütü bozuklar, dışarıdan da Türkiye'yi belli noktaya gelmesini istemeyenler, birtakım entrikalar peşinde, Türkiye'nin başına sıkıntılar getirmeye çalışıyor. Ama bu millet her zaman vatanına sahip çıkmıştır. Her türlü mücadeleyi de vermiştir” dedi.

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyünde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve Şehit İstihkam Asteğmen Cengiz Uslu'nun isminin verildiği 12 derslikli ilk ve ortaokulun açılışı, Dr. İlker Gündüzöz'ün katılımı ile gerçekleştirildi. Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Uslu'nun özgeçmişi okundu. Hasköy Kaymakamı Ahmet Güneri'nin ardından kürsüye gelen Dr. İlker Gündüzöz, “Devletimiz gelişen ihtiyaçlar, yeni teknolojiler, yeni imkanların da verilmesini zorunlu kılıyor. Bu noktada bunların hepsi sizin için ve Türkiye'nin geleceği içindir. Her yeni gelen nesil, bir önceki nesilden daha donanımlı, milli ve manevi değerlerine daha çok sahip çıkan nesiller olarak yetiştirse, bu ülkeye hiçbir şey olmaz. Bu ülke arzu ettiği yerlere gider” dedi.

Türkiye'nin kendi uzay ajansını kurduğunu ve bu tür gelişmelerin birilerini rahatsız ettiğini ifade eden Vali Gündüzöz, “Türkiye kendi uzay ajansını kurdu. Her alanda söz sahibi olmaya çalışıyor ve bu birilerini rahatsız ediyor. Dolayısıyla ülkemiz üzerine içeride bazı hainler, sütü bozuklar, dışarıdan da Türkiye'yi belli noktaya gelmesini istemeyenler, bir takım entrikalar peşinde. Türkiye'nin başına sıkıntılar getirmeye çalışıyor. Ama bu millet her zaman vatanına sahip çıkmıştır. Her türlü mücadeleyi de vermiştir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hainlerin başını ezeceğiz”

"Ben hainlere şunları söylemek istiyorum" diyen Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu memleketten besleneceksiniz, ondan sonra yollarda bu vatana atıp tutacaksınız. Bir terörist için nümayiş yapmaya çalışacaksınız. Artık o devirler geçti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hainlerin başını ezeceğiz ve bu ülke daha iyi günlere, daha mutlu günlere gidecek. Yavrularımıza daha iyi vatan bırakmak, daha huzurlu vatan bırakmak bizim boynumuzun borcudur. Bu vesile ile okulumuza ismini veren şehidimizi rahmetle, şükranla anlıyorum. Şehitler, peygamberlerin komşusudur. Dolayısıyla şehitlik makamına çıkmak en önemli makamdır, şehit babası olmak, şehit anası olmak bunlar da önemlidir. Tabi ateş düştüğü yeri yakar. Acı önce aileyi vurur, ama sonuç itibariyle bize şehadet edecek ve şehitlik mertebesine ulaşmış bir evladımız var. Bu da bizim bir tesellimiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmalarına ardından Vali Gündüöz tarafından şehit babası Kazım Uslu'ya plaket verilerek, Şehit Uslu adına kurulan şehitlik köşesini gezdi.

Düzenlenen açılış törenine Dr. İlker Gündüzöz, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Hasköy Kaymakamı Ahmet Güneri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, kurum müdürleri, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.