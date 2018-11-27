Vali Gündüzöz, havaalanı terminalini inceledi

Vali İlker Gündüzöz'e gezi ve incelemelerinde İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muş Hava Meydan Müdürü Semih Tırpancı, Türkseven Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu yetkilileri eşlik etti. Devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Gündüzöz, kapalı alanı 11 bin 200 metrekare olan yeni apronun 51 bin 250 metrekare bir alana sahip olduğunu ifade etti.

Vali Gündüzöz, bilgi aldıktan sonra 351 araç kapasiteli otopark inşaat alanını da gezdi.