Vali Gündüzöz hayvanları telef olan vatandaşı ziyaret etti

Dr. İlker Gündüzöz, Yeşilova beldesinde bir ahırın çökmesi sonucu hayvanları telef olan Hıyas Yaman'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeşilova beldesinde Hıyas Yaman'a ait ahır, aşırı yağışlar sonucu çökmesi sonucu 90 küçükbaş ve 40 küçükbaş olmak üzere toplam 130 hayvan enkaz altında kalarak telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine beldeye giden Dr. İlker Gündüzöz, hayvan sahibi Hıyas Yaman'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, olay yerinde inceleme yaptı.