Vali Gündüzöz Malazgirt'te

Dr. İlker Gündüzöz, bir dizi temaslarda bulunmak için Malazgirt ilçesine geldi.

Beraberindeki Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile Malazgirt ilçesine gelen Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi tarafından karşılandı. Dr. İlker Gündüzöz ve berberindeki heyet, ilk olarak Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ı makamında ziyaret ettiler. Vali Gündüzöz ve berberindekiler, Malazgirt kaymakamlığı ziyareti sonrasında ilçedeki esnafları ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinlediler. İlçedeki esnafları tek tek ziyaret eden Vali Gündüzöz ve beraberindeki heyet, taksici esnafıyla da uzun süre sohbet ederek, ikram edilen çayı içtiler.

Esnaf ziyareti sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan emniyet mensuplarını ziyaret eden Vali Gündüzöz ve berberindekiler, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki'nin makam odasında 31 Mart seçimlerinin huzur içinde geçmesi için değerlendirme toplantısı yaptılar.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretleri sonrası Vali Gündüzöz ve berberindekiler, Malazgirtli iş adamı Muş Sanayi Odası Meclis Üyesi Abdullah Yoldaş'ın Yüzüncüyıl Caddesi'nde bulunan iş yerini ziyaret ettiler.

Sıcak bir ortamda geçen esnaf ziyareti sonrası Vali Gündüzöz ve berberindekiler, Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi'ndeki esnafları ziyaret ederek, firma sahiplerinden tarım makineleri imalatı ve ihracatı hakkında bilgiler aldı. Firma yetkilileri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Dr. İlker Gündüzöz ve beraberindeki heyete teşekkür ettiler.

Daha sonra Malazgirt Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı ve üyeleri tarafından karşılanan Vali Gündüzöz ve berberindekiler, sanayici esnafıyla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinlediler. Küçük sanayi sitesi esnafıyla sobanın üzerinde demlenen çayı içerek kısa bir sohbet eden Vali Gündüzöz ve berberindekilerin bir sonraki durağı Malazgirt Jandarma Komutanlığı oldu.

Malazgirt Jandarma Komutanlığında askeri törenle karşılanan Vali Gündüzöz ve berberindekiler, jandarma hizmet defterini imzaladıktan sonra, askerlerle bir araya geldiler. Vali Gündüzöz, ve beraberindeki daha sonra ilçeden ayrıldılar.