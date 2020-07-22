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Vali Gündüzöz, Milli Park'taki çalışmaları inceledi

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde yapımı devam eden Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda incelemelerde bulundu.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde yapımı devam eden Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.


İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ile Malazgirt ilçesine gelen Vali Gündüzöz'ü İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal karşılandı. Parkta incelemelerde bulunan Gündüzöz, çalışmalar hakkında Kaymakam Emre Yalçın ve firma yetkilisinden bilgi aldı.


Gündüzöz, çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi için yüklenici firma yetkilisine talimat verdi.


Vali Gündüzöz, daha sonra beraberindeki heyetle ilçeden ayrıldı.

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