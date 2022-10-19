Vali Gündüzöz: “Muş ileride Avrupa'yı tek başına besleyebilecek tarım kabiliyetine erişecek”

Dr. İlker Gündüzöz, tarımın önemine değinerek, “Oldukça kendine yeter bir ülkeyiz ve artık ürünlerimizi de dışarıya ihraç etmek suretiyle başka ülkelerin de ihtiyacını karşılama kabiliyetine sahibiz” dedi.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Yıldız Alparslan İşletme sahasında çiftçilere yönelik yüzde 75 hibeli hububat tohumu dağıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, hükümetin, devletin en fazla özen gösterdiği alanlardan birinin tarım olduğunu ifade etti. Son yıllardaki tarım politikalarının son derece önemli olduğunu kaydeden Vali Gündüzöz, “Tarım artık, sadece kendi başına anlamlı olan bir sektör değil, aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu. Tarımsal ürünlerin stratejik ürünler olduğunu, milli güvenliği ilgilendirdiğini ve uluslararası krizlerde en fazla sıkıntı oluşan alanların enerjiyle birlikte tarımsal ürünler olduğunu, sıcak gelişmelerden görüyoruz. Avrupa'nın kışı soğukta geçirme riski ve yeterli erzak bulamama riski karşısında Türkiye'nin oldukça rahat bir şekilde kışa girdiğini, bunu da hem daha önceden uygulamış olduğu enerji ve tarıma dayalı önemli stratejik adımlar ve politikalar sayesinde yaptığını hem de tarım sektörüne yaptığı yatırımların neticesinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunlar tesadüfi değil. Bugün, Türkiye hızla sanayileşen ve bir sanayi devi olma noktasında ilerleyen bir ülke ama bu ilerlemeyi sağlarken tarımı da es geçmiyoruz. Tarım bizim için son derece önemli. Son yaşanan olaylarda bunu gösterdi. Bu kadar dört mevsimin yaşandığı, tarımsal çeşitliliğin, biyoçeşitliliğin fazla olduğu ve ülkenin her yerinde her türlü ürünün yetişebildiği yani ürün deseninin çok çeşitlilik arz ettiği bir ülkede yaşamanın da mutluluğu içerisindeyiz. Güneyde turunçgiller yetişirken, kuzeyde çay bitkisinin yetişebildiği ender coğrafyalardan biriyiz. Bu yüzden dışa bağımlılığımız tarımsal üretimde çok değil. Oldukça kendine yeter bir ülkeyiz ve artı ürünlerimizi de dışarıya ihraç etmek suretiyle başka ülkelerin de ihtiyacını karşılamak kabiliyetine sahibiz” dedi.

“Tarımda sulama ve mekanizasyon son derece önemli”

Türkiye'nin avantajlı coğrafyasının yanında Muş'un çok daha özellikli bir yerde olduğunu belirten Vali Gündüzöz, “Türkiye'de Muş gerçekten ovasıyla, otlak, mera, çayır varlığıyla Türkiye'nin en önemli tarımsal illerinden biri. Potansiyeli çok yüksek bir il. Bu potansiyeli tam olarak kullandığı zaman değil Türkiye'yi Avrupa'yı, Ortadoğu'yu besleyecek kaynak sadece ve sadece Muş'ta var. Bugün 1 milyon 300 bin civarında küçükbaş hayvan varlığı, 350 bin büyükbaş hayvan varlığı bizim potansiyelimizin çok altında. Belki bunun on mislini ilerde göreceğiz. Bu işler yatırım meselesi. Ne kadar ölçekleri büyütüp ölçek ekonomisine uygun tarım yaparsak o kadar verim elde ederiz. Tarımda sulama ve mekanizasyon son derece önemli. Bu konularda hep önemli adımlar atıldı. Toplulaştırma hadisesi bunlardan bir tanesidir. Bugün köylerimizin büyük çoğunluğunda toplulaştırma bitti. Kalan çok az kısımda da çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla randımanlı ölçeklerde ve uygun alanlarda tarım yapma imkanına geçmişten bugüne ilk defa bu kadar yakın Muş” ifadelerini kullandı.

“Muş ileride Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da tek başına besleyebilecek kabiliyete erişecek”

Muş Ovası'nın sulama noktasında çok önemli bir gelişme yaşadığını kaydeden Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunu daha öncede dile getirdik ama defalarca da dile getirmek lazım. Çünkü bazı şeylerin kendiliğinden ve çok rahat olduğu izlenimi doğuyor. Bunlar çok önemli işler ve bizim dönemimizde, yaşadığımız zaman diliminde gerçekleşiyor olması bizim için ayrı bir mutluluktur. Muş Ovası için sulama ihalesi DSİ tarafından dört etapta projelendirildi. Muş Ovası sulama işi çok büyük bir iş. Toplamda 4-5 milyar liralık çok önemli bir yatırım. Bu işin ilk etabı inşallah Kasım ayında ihale edilecek. Dolayısıyla Muş Ovası suyla buluştuğu miktarın çok üzerinde bir suyla buluşacak. Dolayısıyla birim alandan elde edilen verimlilik artacak. Bu açıdan da 2023'e gelindiğinde ürün rekoltemizin ve ürün çeşitliliğimizin çok daha iyi noktaya geldiğini, hak ettiği potansiyeli çok iyi bir düzeyde kullanıyor olduğunu göreceğiz. Muş ileride Türkiye'yi değil Avrupa'yı da tek başına besleyebilecek kabiliyete erişecek.”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün'ün de birer konuşma yaptığı tören, çiftçilere sertifikalı tohumların dağıtımı ile sona erdi.