Vali Gündüzöz, şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

Muş Valiliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar düzenlendi. Ezanın okunması ve yemeğin yenmesinin ardından İl Müftüsü Alaettin Bozkurt tarafından dua edildi. Programda konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, vali olarak her zaman şehit yakınları ve gazilerin emrinde olduklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şehit yakınları ve gazilere kazanımlar verdiğini hatırlatan Vali Gündüzöz, “Bizi böyle değerlendirin; vali olarak her zaman emrinizdeyiz. Şehit yakınlarımız bizlere şehitlerimizin birer emanetidir. Ve şehit ailelerine ne yapsak azdır. Devletimiz bu düşünceyle son yıllarda önemli şehit yakınlarımıza kazanımlar verdi. Çünkü en önemli şey evladını vermiş, kocasını vermiş, babasını vermiş, toprağa bu vatan uğruna kendi en sevdiği değerini vermiş olan bu insanlara ne yapsak azdır. Bir tarafta belki burukluk var. Bir ramazanı bu sevdiğimiz şehit yakınımızdan uzak geçirmenin burukluğu. Ama onlara ‘ölü demeyin' diye Cenabı Allah. Sonuç itibari ile onlar ölü değiller” dedi.

“Bir tarafta da hainler var. Hainler, ölüp gidiyorlar”

Dağdaki hainlerin 20'li yaşların başında bir hiç uğruna öldüklerini ifade eden Vali Gündüzöz, “Bir tarafta da hainler var. Hainler, ölüp gidiyorlar. Ve onlar muhakkak ebedi bir ceza, zulüm, ebedi bir azap ve ceza bekliyor. Dağlarda gezen kandırılmış hainler; 30'lu yaşları bulmadan çoğunlukla da 20'li yaşların içerisinde, 20'li yaşların başında bir hiç uğruna ve öbür dünyalarını da yok ederek gidiyorlar. Ama bu tarafta da şehitlerimiz ebedi cennet onların ve bizlere şefaatçi olacaklar. Ve bunun içinde şükretmemiz lazım. Acımız sonsuz, ateş düştüğü yeri yakar ama biz inanan insanlarız, mümin kullarız. Bugün de burada orucumuzu açtık. Dönüşümüz Allah'adır. Hepimiz Allah'a döneceğiz. Sonuç itibariyle bu dünyadaki imtihanı en güzel şekilde verip, Allah keşke hepimize bir şehitlik makamı nasip etse. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak emrinizde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Her zaman kapımız açık” diye konuştu.

Düzenlenen iftar programına Muş Valisi İlker Gündüzöz, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, şehit yakınları ile gaziler katıldı. Program, yemeğin ardından yapılan dualarla sona erdi.