Vali Gündüzöz, su baskını yaşanan bölgeleri inceledi

Dr. İlker Gündüzöz, kentte yaklaşık 2 gün boyunca devam eden sağanaktan dolayı su baskınlarının yaşandığı bölgeleri inceledi.

Muş'un Ortakent, Taşoluk, Dereyurt, Üçdere, Eşmepınar, Alagün, Güzeltepe, Ünaldı, Alnıaçık, Kırköy, Arpayazı ve Yoncalıöz gibi bazı yerleşim birimlerinde su baskını meydana gelmişti. Su baskınları ile aşırı yağış ve yanlış yerleşimden kaynaklı su baskınlarının meydana geldiği yerlerde herhangi bir can kaybı olmazken, ekipler de çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün koordinesinde ve talimatıyla DSİ, AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İl Özel İdaresi ekipleri de söz konusu yerleşim yerlerinde çalışmalarına devam ediyor.

Akşam saatlerinde Ortakent köyünde incelemelerde bulunan Vali Gündüzöz, ev ve ahırlarını su basan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada incelemelerde bulunan Vali Gündüzöz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, yaşanan maddi zararların ekipler tarafından yapılacak zarar tespit çalışmalarından sonra gereğinin yapılacağını belirtti.