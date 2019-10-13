Vali Gündüzöz; “Terör seviciler hukuk önünde hesap vermekte”

Dr. İlker Gündüzöz, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan terör sevicilerinin hukuk önünde hesap vermekte olduğunu ifade etti.

Dr. İlker Gündüzöz, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak aslında vatanın bütünlüğünü, bağımsızlığını ve aziz milletimizi hedef alan terör örgütü mensupları ile terör sevicilerinin takındıkları sıfatları ne olursa olsun tarih ve elbette hukuk önünde hesap vereceklerini ifade etti. Muş'ta terör sevicilerinin hukuk önünde hesap verdiğini ifade eden Vali Gündüzöz, “Kolluk kuvvetlerimizin titiz çalışmaları ile Türk mahkemelerinin önüne çıkarılmaktadırlar. Hainlerin, çocuk katillerinin çırpınışı, gayrı meşru eylem ve söylemleri artık nafile çabalarının sonuna gelmelerinin açıkça ortaya çıkmasındandır. Kahraman ordumuzu ve güvenlik kuvvetlerimizi Allah korusun, aziz milletimizin duaları onlarladır. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle terör örgütü ve terör örgütünün malum şubeleri ile hukuki mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Tüm Muşlu hemşehrilerime selam ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.