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Vali Gündüzöz Varto'da

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Varto ilçesindeki Şehit Topçu Er İbrahim Özkur’un babasının evini ziyaret etti.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Varto ilçesindeki Şehit Topçu Er İbrahim Özkur'un babasının evini ziyaret etti.


Vali Gündüzöz ve beraberindeki Garnizon Komutanı Piyade Albay Atilla Terzioğlu ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, ilçede ilk olarak Şehit Topçu Er İbrahim Özkur'un baba ocağını ziyaret etti. Şehit babası Kudbettin Özkur tarafından karşılanan Vali Gündüzöz, aile efradı ile bir süre hasbıhal etti.


Vali Gündüzöz, daha sonra çarşı esnafını ziyaret etti. Çarşı esnafı ile selamlaşan Vali Gündüzöz, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti. Burada İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde emniyet personeli tarafından karşılanan Vali Gündüzöz, yürütülen çalışmalar hakkında İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas'tan bilgi aldı.


Vali Gündüzöz, son olarak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Terzi'den yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.


Vali Gündüzöz, İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinin ardından Varto ilçesinden ayrıldı.

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