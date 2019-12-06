Vali Gündüzöz, Varto'daki termal sularda inceleme yaptı

Dr. İlker Gündüzöz, Varto ilçesinde bulunan termal sularda incelemelerde bulundu.

Varto'daki termal suları ve emniyet müdürlüğüne ait binanın inşaatında incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ü; Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Şahin ve İlçe jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan ve kurum müdürleri karşıladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının inşaatında incelemelerde bulunan Vali Gündüzöz ve Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, daha sonra İlçe Komanda Birliğinde yapılan tadilatları da yerinde inceledi.

Vali Gündüzöz, ardından ilçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Güzelkent köyündeki termal sularda incelemelerde bulundu. Termal suların ilçede ısınmada ya da sağlık sektöründe kullanılması için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade eden Gündüzöz, kaymakamlık makamında yapılan toplantının ardından ilçeden ayrıldı.