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Vali Gündüzöz'den 112 Komuta Kontrol Merkezine ziyaret

Muş Valisi Doç.

Dr. İlker Gündüzöz, Muş 112 Komuta Kontrol Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezinde incelemelerde bulundu.


Vali Gündüzöz, 112 Komuta Kontrol Merkezi binası önünde sorumlu Şube Müdürü Hikmet Güvercin ve Dr. Emir Furkan Yıldırım tarafından karşılandı. Bina içerisinde incelemelerde bulunan Vali Gündüzöz, 112 Komuta Kontrol Merkezi bünyesinde bulunan ve sağlık hizmetlerinde kullanılan ambulans ve diğer araçlar hakkında da bilgi aldı.


Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, daha sonra İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Muş Sağlıklı Hayat Merkezinde incelemelerde bulundu. Opr. Dr. Seda Saraç tarafından karşılanan Vali Gündüzöz, Sağlıklı Hayat Merkezinde bulunan birimleri gezerek incelemelerde bulundu.


Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'e incelemeleri esnasında İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu da eşlik etti.

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