Vali Gündüzöz'den, ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Gündüzöz mesajında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin özverisi ve hürriyete olan inancı ile birleşerek Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağladığını ifade etti. Bu aziz toprakların, ecdadımızın canları pahasına gösterdiği olağanüstü ve onurlu mücadele ile vatan olduğunu ifade eden Gündüzöz, mesajının devamında; ”Tarih boyunca ayakta kalmayı başaran milletler, geçmişini unutmamış, özüne sahip çıkmış, gelenek ve kültürlerini nesilden nesile aktarmışlardır. Türk gençliği de aziz milletimizin geleceği olarak, gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve gösterecekleri başarılarla Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacaktır. 100'üncü yılına erişmenin milletçe gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günlerde; vatan ve bayrak uğruna büyük fedakarlıklar göstererek bizlere bağımsız bir ülke bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Atatürk'ün “Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” diyerek devletimizin bekasını emanet ettiği gençlerimize de ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi için yapacakları tüm çalışmalarda üstün başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle Muşlu hemşehrilerimin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.